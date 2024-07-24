O ilçede tapusu olanlar dikkat! Evlerinizi sakın satmayın

Senelerdir herkesin korkulu rüyası olan İstanbul depremine yönelik uzmanlarda yetkililer açıklamalar geliyor. Olası İstanbul depremine karşı alınacak tedbirler ile hasarın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yaşanabilecek İstanbul depreminde potansiyel olarak en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Bakırköy, olası 7,5 şiddetinde bir depremde yapıların yüzde 50'sinden fazlasının ağır hasar alabileceği öngörülüyor.

Bu acı olayın yaşanmaması için ekipler harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısında Bakırköy ilçesine yönelik parsel bazlı dönüşüm izni verdiğini açıkladı.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde evlerini yenilemek isteyen Bakırköy sakinleri, alan ve parsel birleştirme şartı olmadan dönüşüm yapabilecekler.

Fakat bu süre zarfında yine fırsatçılar ortaya çıktı. Söz konusu durumdan faydalanmak isteyen fırsatçıların ev sahiplerinin kapısını çalmaya başladığı tespit edildi.

'SOKAKTA KALMAYIN'

Ekonomist Mert Başaran 'Evlerinizi satmayın. Etrafınızdakileri uyandırın' diyerek açıklamada bulundu. Bakırköy'de oturan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakırköy’ün 7 mahallesi; Zeytinlik, Sakızağacı, Cevizlik, Osmaniye, Yeni Mahalle, Kartaltepe, Zuhuratbaba mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmasının öncelik verilerek planlamaya başlamaları amaçlanıyor.