O ilde 1 haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerinin operasyonuyla bir haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

O ilde 1 haftada 401 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA’nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 340 kilo 600 gram esrar ve 60 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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