O ilde 19 Mayıs tarihinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Kaynak: İHA
O ilde 19 Mayıs tarihinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Bursa’da bazı caddeler trafiğe kapatılacak.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan yürüyüş sebebiyle 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik bitinceye kadar, Hasta Yurdu Caddesi tur otobüsleri park alanından başlayarak Orduevi Kavşağı, Tophane Meydanı, 2. Osmangazi Caddesi, Kazım Baysal Caddesi, Cemal Nadir Caddesi güzergahları ile bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.
Emniyetten yapılan açıklamada, belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarırken, mağduriyetin önüne geçmek için, trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye etti.

Son Haberler
Libertadores'de çılgın gece: 8 gollü maçın galibi River Plate oldu
Libertadores'de çılgın gece: 8 gollü maçın galibi River Plate oldu
ABB yolsuzluk iddiaları için harekete geçti! Tanık olarak AKP'li Osman Gökçek gösterildi
ABB yolsuzluk iddiaları için harekete geçti! Tanık olarak AKP'li Osman Gökçek gösterildi
Alman liberal partisi FDP yeni liderini seçti
Alman liberal partisi FDP yeni liderini seçti
Donald Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon dolarla döndü!
Donald Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon dolarla döndü!
O ilde 19 Mayıs tarihinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak
O ilde 19 Mayıs tarihinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak