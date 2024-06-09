O ilde Bayrama günler kala şap alarmı verildi! Kurban satışı yasaklandı

Seferihisar'a bağlı Turgutlu Mahallesi'nde bir çiftlikte yapılan incelemeler sonucunda, 5 büyükbaş hayvanda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Seferihisar ve çevresini de içine alan 10 kilometrelik bir bölgede, kurbanlık satışlarına geçici bir süreyle yasak getirildi.

Bu kapsamda, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet liderliğindeki ilgili komisyon, İçmeler Mahallesi'ndeki eski Top Sahası ve Zeytinalan Mahallesi'nde belirlenen alanlarda kurban satışının yapılmasına karar verdi. Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Mehmet Fatih Yıldız, durumla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Seferihisar'a bağlı Turgutlu Mahallesi'nde bir çiftlikte büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. Bu durum üzerine, Urla ilçesinde daha önce belirlenmiş olan garaj arkası kurban pazarında satışların yapılmayacağı açıklandı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, Urla'nın Bademler, Hacı İsa, Altıntaş, Kuşçular, Ovacık, Sıra, Yenikent, Naipli, Camiatik, Yenice, Yelaltı, Yaka ve Rüstem gibi mahalleleri gözetim altına alındı. Bu bölgelerdeki vatandaşların sağlığını korumak için, söz konusu mahallelerde önümüzdeki 15 gün boyunca hayvan hareketleri yasaklandı. Yetkililer, İçmeler Mahallesi'ndeki eski Top Sahası ve Zeytinalanı Kahveler Durağı'nın karşısında yeni kurban satış noktalarının oluşturulacağını duyurdu.