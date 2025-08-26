O ilde gıda güvenliği için sıkı denetim

İlçe Müdürü Seher Çakmak Sadık öncülüğünde yapılan denetimlerde, toplu tüketim yerleri, marketler ve gıda satış işletmeleri tek tek incelendi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama koşulları, soğuk zincir uygunluğu ve hijyen kuralları titizlikle kontrol edildi.

Gıda kontrol görevlileri, işletme sahiplerini mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda bilgilendirirken, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda güvenliği ve halk sağlığının en hassas konuların başında geldiği belirtilerek, "Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden herhangi bir durum karşısında taviz vermeden gerekli işlemleri uyguluyoruz. Karşılaşılan olumsuzluklar ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bize iletilebilir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların alışverişlerinde ürün etiketlerini kontrol etmeleri, son kullanma tarihi yaklaşmış veya uygun şartlarda saklanmayan gıdaları bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.