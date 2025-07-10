O ilde glütensiz gıda desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği destek projeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

ÖZEL GIDA PAKETLERİ VATANDAŞLARA ULAŞTIRILIYOR

Bu kapsamda çölyak hastalarına yönelik başlatılan glütensiz gıda paketi desteği aralıksız sürüyor. Çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırmak ve onların özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan projede, glütensiz ürünlerden oluşan özel gıda paketleri vatandaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan paketlerde; glütensiz makarna, un, arpa şehriye, tarhana çorbası, susamlı çubuk kraker, puding, gofret, pirinç, bulgur, kuru fasulye ve kakaolu helva gibi gıda ürünleri yer alıyor. Glütensiz gıda paketleri, çölyak hastalarının diyetlerine uygun olarak hazırlanıyor ve hastaların güvenle tüketebileceği şekilde vatandaşlara teslim ediliyor.

Destekten yararlanan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Fırat Görgel'e ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Glütensiz gıda desteğinden faydalanan Ayşegül Yenisolak, "Çocuğum 10 yıldır tıbbi diyabet, 1 yıldır da çölyak hastası. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bizlere destek olmak için glütensiz gıda paketi gönderiyor. Marketlerde bulmakta zorlandığımız birçok ürün bu paketlerde yer alıyor. Başkanımız Fırat Görgel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Gülendam Göde ise, "Kızım çölyak hastası. Büyükşehir Belediyemiz bizlere glütensiz gıda paketi desteğinde bulunuyor. Bu destekten çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 2023 yılında oğluna çölyak tanısı konulduğunu belirten Ayça Ağaoğlu da, "Glütensiz ürünlere ulaşmakta güçlük çekiyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizlere büyük bir destek sağladı. Glütensiz gıda paketleri sayesinde bu sorunumuz ortadan kalktı. Oğlum da biz de çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği glütensiz gıda paketi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/12/09/glutensiz-gida-paketi-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.