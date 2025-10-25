Seminerde, Türkiye'de köklü bir geçmişe sahip olan kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım ve dayanışma temelli yapılanmaların önemi ile kadın kooperatiflerinin üretimdeki rolü ele alındı.

Seminerde Manisa’da faaliyet gösteren başarılı kadın kooperatiflerinin deneyimleri ve uygulama örnekleri de katılımcılara aktarıldı.

Programda Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Gönüllü Atakan, Manisa Kadın Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşerik, İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zuhal Güneş ve Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Programın moderatörlüğünü ise Manisa Ticaret İl Müdürlüğü personeli Kübra Akgüç Koçer yaptı.

KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Kooperatif temsilcileri, kooperatifçiliğin sadece kurmakla bitmeyen aynı zamanda ciddi bir sorumluluk ve kararlılık gerektiren bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Sıkça yapılan hataları ve yanlış düşünce biçimleri hakkında bilgiler aktaran kooperatif temsilcileri bu hatalardan nasıl kaçınılması gerektiği, başarılı bir kooperatifin nasıl sürdürülebileceğini ve dayanışma kültürünün nasıl korunacağını katılımcılarla paylaştı.

KADINLAR KOOPERATİFÇİLİĞİN HER ALANINDA OLMALI

Konuşmacılar, kadınların sadece üretim aşamasında değil, aynı zamanda pazarlama, planlama, proje hazırlığı ve pazar araştırması gibi yöneticilik becerilerinde de yetkin hale gelmeleri gerektiğini ifade etti. Bu alanlarda kadınların güçlenmesi için üniversitelerin, Halk Eğitim Merkezlerinin ve belediyelerin sunduğu eğitim ve destek programlarından örnekler veren konuşmacılar kadınların kooperatifçilikteki etkin rolü, yerel kalkınmaya katkıları ve sürdürülebilir üretim modelleri üzerine de bilgi aktardı. Deneyimli konuşmacılardan örnekler dinleyen katılımcılar hem teorik hem de pratik açıdan faydalı bilgiler edindi.