O ilde motosikletlilere sıkı denetim

Kaynak: İHA
O ilde motosikletlilere sıkı denetim

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu çerçevede ekipler, motosiklet ve sürücülerine yönelik trafik denetimi yaptı. Şehir merkezinin birçok noktasında yapılan uygulamalarda onlarca motosiklet denetlendi. Denetimde ehliyetsiz, kasksız ve tescilli motosikleti plakasız kullanmak olmak üzere birçok maddeden kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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