O ilde tarımsal ürün hırsızlığının önüne geçilecek

Aydın'ın Germencik ilçesinde, tarımsal ürün hırsızlığına karşı alınacak önlemler ve yürütülecek mücadele yöntemleri masaya yatırıldı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'nun makamında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, üreticilerin alın terinin korunması amacıyla iş birliğinin artırılması, tarlalarda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve etkin denetimlerin artırılması konularında kararlar alındı. Kaymakam Sultan Doğru, tarımsal üretimin bölge ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, hırsızlık olaylarının önlenmesi adına hem kolluk kuvvetlerinin hem de üreticilerin koordineli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililer, üreticilere de kendi önlemlerini almaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

