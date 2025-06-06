O ilde termometreler 40 dereceyi aştı!

Kaynak: İHA
O ilde termometreler 40 dereceyi aştı!

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılından 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde, Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yer aradığı gözlendi.

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini hissettirdi.

İlçedeki termometre öğle saatlerinde 43 dereceye kadar sıcaklık ölçtü. Mevsim normallerinin üzerinde gösterilen sıcaklıkla vatandaşların zor anlar yaşadığı gözlendi. Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölge noktalarda bulunmaya özen gösterdikleri gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.


Öte yandan Sarıcakaya 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak noktası seçilmişti.

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