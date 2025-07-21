O ilde termometreler 46 dereceyi gördü! Serinlemek isteyen havuza atladı

Kaynak: DHA
O ilde termometreler 46 dereceyi gördü! Serinlemek isteyen havuza atladı

Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Serinlemek isteyen çocuklar tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 46 dereceyi gösterdi.

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SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR HAVUZA AKIN ETTİ

Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık 1 metre derinlikteki havuza girdi.

'EVDE DAYANAMIYORUZ'

Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Ali Ömer Karaaslan (11), sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir. Evde dayanamıyoruz. Buraya gelip biraz serinliyoruz" diye konuştu.

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