Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman fizyoterapist ve antrenör ekipler, 14–17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilçenin farklı mahallelerinde kurulan ölçüm noktalarında vatandaşların sağlık verilerini analiz ediyor.

SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Daha Fit Bir Beykoz projesi kapsamında ücretsiz olarak vücut yağ ve kas oranı ölçümü, ideal kilo ve vücut kitle endeksi, metabolizma hızı analizi ile bölgesel yağ-kas dağılımı ölçümleri ücretsiz olarak yapılıyor.

UZMANLARDAN BİREYSEL YÖNLENDİRME

Tüm ölçümlerin ardından katılımcılar; spor antrenörlerinden egzersiz yönlendirmesi, fizyoterapist eşliğinde sağlık değerlendirmesi ve beslenme uzmanından kişiye özel öneriler alma imkanı sağlıyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikler, 14.00–18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

-15 Ekim (Yenimahalle Muhtarlık Önü)

-16 Ekim (Ortaçeşme Meydanı)

-17 Ekim (Kavacık-Orhan Veli Kanık Parkı)

“DAHA SAĞLIKLI BİR BEYKOZ İÇİN HEP BİRLİKTEYİZ”

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, “Daha fit, daha dinamik ve sağlıklı bir Beykoz için hep birlikte adım atıyoruz. Komşularımızın kendi sağlık verilerini tanımaları, doğru egzersiz ve beslenme yönlendirmeleriyle daha bilinçli bir yaşama adım atmaları bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.