O ile yağmur sonrası soğuk hava uyarısı!

Kaynak: İHA
O ile yağmur sonrası soğuk hava uyarısı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, yağışlı havanın Pazar günü ilk saatlerden itibaren bölgeyi terk edeceği, havaların 8-12 derece arasında soğuyacağı duyuruldu.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemizin, 23.11.2024 (Cumartesi) günü gece saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 10 -12 DERECE AZALACAK

Bölgemiz genelinde sıcaklıkların 6 ila 8, iç kesimlerde 10 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü bölgemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Yağışlı havanın pazar günü ilk saatlerden itibaren bölgemizi terk edeceği, yerini kuzeyli yönlerden fırtınaya bırakacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve iç kesimlerde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan meteorolojik tahmin ve erken uyarılara "mgm.gov.tr" internet sitemizden, mobil uygulamamızdan, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz" denildi.

O ile yağmur sonrası soğuk hava uyarısı!

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