O ilimizde 55 milyon liralık yatırım! 8 proje hayata geçirildi

Törene, Bakan Kacır'ın yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokolü de katıldı.

Toplam bütçesi 55 milyon 140 bin 296 TL olan projeler arasında Arasta Bayburt, Yöresel Marmelat ve Reçel Tesisi, Parke Altyapı Projesi, Aydıntepe Yayla Göleti Turizm Altyapısı, Diriliş Sosyal Tesisi ve Korkut Ata Rekreasyon Alanı, Süt İşleme Tesisi, Et İşleme Tesisi ile Özel Çocuklar Masal Dünyası projeleri yer aldı.

Açılışı yapılan projelerin ardından Bakan Kacır, Arasta Bayburt projesi kapsamında faaliyet gösteren iş yerlerini gezdi. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Bakan Kacır, Elektronik Devre Kart Üretim Tesisi çalışanlarıyla bir araya gelerek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Projelerin Bayburt'a hayırlı olmasını dileyen Bakan Kacır, bu yatırımların şehrin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti.