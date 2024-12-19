O ilimizde emeklilere su ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Emekliler sadaka gibi maaşla geçim savaşı vermeye devam ediyor. Market market dolarak kampanyalı ürünleri bulup almaya çalışan emekliler, bu günlerde de kendilerine yapılacak enflasyon farkı ile emekli zammını beklemeye başladı.

Emekliler, her geçen yıl artan yaşam maliyetleriyle mücadele ederken, bir belediyeden gelen müjdeli haber yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlatılan "Emeklilere Su ve Toplu Taşıma Ücretsiz" kampanyası, 2025 yılı için de devam edecek. Bu karar, emekliler arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Günümüzde, emekliler dar gelirli yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, temel ihtiyaçları karşılamak için kıt kanaat geçinmeye devam ediyor. Özellikle marketlerde kampanyalı ürünleri arayan emekliler, bu dönemde enflasyon farkı ve zam beklentisiyle umutlanmış durumda.

SEYYANEN ZAM BEKLİYORLAR

Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, enflasyon farkı ile birlikte seyyanen bir zam bekliyor. "Seçimden seçime hatırlanmak bizi yıprattı. Evimize et girmeyeli aylar oldu. Kurban Bayramı'nda dağıtılan eti zenginler buzluğuna koyup bir yıl boyunca afiyetle yiyorlar," diyen emekliler, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmayı umuyor.

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yüksek enflasyon, emeklilerin alım gücünü ciddi şekilde düşürdü. Gıda ve kira gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları, emeklileri zor durumda bırakırken, yeni yıl zammı için umutlarını koruyorlar. Karabük Belediyesi, bu durumdaki emekliler için müjdeyi verdi.

2025 yılı itibariyle, Karabük'teki tüm emekliler için toplu taşıma ve su hizmeti ücretsiz olacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şehir içi toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek ve su faturalarını belediye ödeyecek. Bu uygulama, emeklilerin temel ihtiyaçlar konusunda önemli bir tasarruf sağlamasını amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, bu adımın yalnızca bir başlangıç olduğunu ve emeklilere yönelik başka sosyal projelerin de hayata geçirileceğini belirtti. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

BAŞVURU SÜRECİ

Emeklilerin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için, belirlenen başvuru merkezlerine giderek gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Toplu taşıma kartı için Balık Pazarı Kart Dolum Merkezi veya Sosyal Yaşam Merkezleri, su faturası muafiyeti için ise Merkez Belediye Binası ve Kütüphane başvuru merkezleri olarak belirlendi.

Toplu taşıma kartı için: 1 adet vesikalık fotoğraf, emeklilik belgesi, ikametgâh belgesi ve başvuru formu.

Su faturası muafiyeti için: Başvuru dilekçesi, SGK'dan alınan emeklilik belgesi, kimlik fotokopisi.

Bu adımlarla, emekliler Karabük'teki yeni düzenlemelerden faydalanabilecek ve yaşamlarını biraz daha rahat geçirebilecek.