O ilimizde nehir gibi akan petrol bulundu. Araç sahiplerini korku sardı

Adıyaman’da keşfedilen zengin petrol rezervleri umut yaratırken, araç sahipleri akaryakıt zamlarından endişeli. Yeni depolama tesisi için 10 milyon TL’lik yatırım planlanıyor, ancak vatandaşlar zam korkusu yaşıyor.

Adıyaman’ın Merkez İlçesi Kayacık Köyü’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yeni bir ham petrol depolama tesisi kuruluyor.

Enerji Günlüğü’nde yer alan habere göre, Şambayat Necat Özer Üretim Kampı’nda hayata geçirilecek proje, yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla gerçekleşecek.

Tesiste, AR/TPO/K/M40-D arama ruhsatı ve ARI/TPO/K/M40-D1-2 işletme ruhsatlı sahalardan çıkarılacak petrol depolanacak. Yıllık 4,7 milyon metreküp depolama kapasitesi hedeflenen tesise, ham petrol boru hatları ve tankerlerle taşınacak. Petrol, su ayrımı işleminden sonra BOTAŞ Sarıl İstasyonu’na pompalanacak.

Adıyaman’daki iki petrol sahasında beklenenin üzerinde rezerv bulunması, enerji sektöründe heyecan yarattı. Ancak vatandaşlar, geçmişte “petrol bulundu” haberlerinin ardından gelen akaryakıt zamlarından dertli.

Bir vatandaş, “Her petrol haberi sonrası benzin ve motorin fiyatları artıyor. Motorin 55 TL, benzin 53 TL’ye ulaştı. Gıda fiyatları da zamlarla uçuyor, kirazın kilosu el yakıyor,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka vatandaş, iktidar partisi destekçisi bir arkadaşının “Yakında akaryakıtı 5 TL’ye alacağız” iddiasına karşılık, “Ülkede su bol ama bedava mı?” sorusuyla tartışmayı özetledi.

Trafik cezalarının yüksekliğinden yakınan bir diğer sürücü ise, “2009 model aracıma 12 bin TL sigorta ödedim. Yüksek modelli araçlar daha az vergi veriyor. Bu araç annemi taşımak için, yoksa satarım,” dedi.