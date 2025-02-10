O ilimizde suya afaki zam: 5 TL'den 19 TL'ye çıkarıldı

BAŞKAN SEVİNDİ: 1 TL'YE SATILAN SUYUN BEDELİNİ AMASYALI HEP BERABER ÖDÜYOR

11 aydır şehri yöneten CHP'li Belediye Başkanı Turgay Sevindi, maliyetler nedeniyle tarife artışına gidildiğini açıkladı. Yazın susuz kalmamak için halktan tasarruf yapmasını isteyen Başkan Sevindi, "1 TL'ye satılan suyun bedelini Amasyalı hep beraber ödüyor. Amacımız burada şehre hizmet etmek. Belediye hizmetlerinin bedava yada çok ucuz olmasıyla ilgili kanunda bir düzenleme yok" dedi.

MEHMET SARI: EN UCUZ SUYU BİZ SATIYORDUK. VATANDAŞIN SUYUNA, SABUNUNA KARIŞMAYACAKSIN

Belediyeyi yönettiği dönemde şehre henüz faaliyete geçirilemeyen otel binası ve HES yatırımı kazandırdığını, su maliyetindeki farkı da elektrik üretiminden karşılamaya çalıştığını hatırlatan önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Türkiye'nin en ucuz suyunu biz satıyorduk. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Suyun en çok kullanıldığı Ağustos ayında 8 milyon 750 bin TL su tahsilat yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Sevindi, "Elektrik faturası 7 milyon TL gelmiş. Günlükte ortalama 10 tane su arızamız var. Biz yine zararına iş yapmışız. Geldiğimiz noktada su 14 lira. Kdv'si ve atık suyuyla beraber 19 TL. Bizim şu anda suyumuzun maliyeti minimum 25 TL. Eğer hemşerilerimiz yaptığımız zam doğrultusunda uyguladığımız geçiş tarifesine uyar ise su faturaları fazla gelmeyecek" diye konuştu.

"UMARIM YAZIN SUSUZ KALMAYIZ"

Belediye meclisi toplantısında Aralık ve Ocak ayındaki su sarfiyatına bakıldığında yaklaşık 28 bin ton kar edildiğine değinip zam yapılmasını istemeyen meclis üyelerine seslenen Sevindi, "Umarım hemşehrilerimiz bu orana uyar ve yazın hiçbirimiz susuz kalmayız. Tabi bu paraları da cebimize koymuyoruz. Şehre hizmet etmek adına kullanacağız. Siz istiyorsunuz ki zam yapmayalım. İşçi sayısı kalabalık devam etsin. Ama hizmet de devam etsin. Bunların hepsi bir araya gelince hizmet edemiyoruz" şeklinde konuştu