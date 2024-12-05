O isim Erdoğan'ı geride bıraktı zirveye yerleşti. Son ankette sürpriz sonuç

Türkiye Raporu Araştırma Şirketi, “Başarılı siyasetçi” anketinin sonuçlarını paylaştı. 1 ile 10 puan arasında gerçekleştirilen derecelendirmede hangi isim zirvede çıktı? Hangi isimler kaçıncı sırada yer aldı?

7 İSİM ARASINDA SÜRPRİZ

Türkiye Raporu’nun son anketinde vatandaşlara, "Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusu soruldu.

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anahtar Parti'nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gibi isimler yer aldı.

YAVAŞ, ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvedeki yerini kaybetti. Zirvedeki isim yüzde 5,8 puanla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Listenin ikinci sırasında yüzde 4,7 oranında oy alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. İmamoğlu da ankete göre, “En başarılı ikinci siyasetçi” olarak puanlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise listede üçüncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın gerisinde kaldı. Listede beşinci sırada ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer aldı.

Ankette ‘Öcalan’ çağrısı ile Ankara kulislerini hareketlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise altıncı sırada yer aldı. Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın gerisine düştü.

Anahtar Parti’nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise 3.5puan alarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7.sırayı paylaştı.

Anket sonucuna göre siyasi isimlerin aldıkları oy oranları ise şöyle: