Yaşamın içerisinde onca zorlu uğraşılar…

Onca dertlere katlanma…

Kısaca, verilen ‘Ayakta durabilme’ mücadelesi, ne için?

*

Çoluğumuzu çocuğumuzu kimseye muhtaç etmemek.

Biraz olsun iyi yaşamak…

Hayallerimizi gerçekleştirebilmek…

Mütevazı bir şekilde mutluluğu hayatımıza katmak.

Bendenizin için bu.

Başarabildim mi?

“Ancak 60 yaşından sonra bir şeyler başarabildim.” diyebilirim.

Maaşla ancak bu kadar yapılabiliyor.

*

Hayatım boyunca hem mutluluğun peşinden koştum hem mütevazı hedefler koydum kendime.

Çünkü ben kendimi tanıyordum.

Ticaret yapıp da çok paralar kazanamazdım.

Benden bir öğretmen bir de gazeteci olurdu, öğretmenliği 20 yıla yakın yaptım… 48 yıldır da gazetecilik mesleğinin içindeyim.

Kendimce mutluyum!

*

Biliyorum, mutluluk hem çok zor hem çok kolay ulaşılabilen bir şey olsa da ben hep kolayını seçtim ve mutlu yaşadım.

Parasızken de…

Bugün kimselere muhtaç olmadan kıt kanaat yaşarken de.

*

Bugün mutlu olmak çok zor.

Hatta imkânsız gibi bir şey.

Ben niye mutluyum öyleyse.

Çünkü dünde biriktirdiğim mutluluklarımı bugün peyderpey kullanıyorum da ondan.

Onlar benim içimi rahatlatıyor.

Akıl sağlığımı koruyor.

Oldum olası, yorganımı ayağıma göre ayarlayamadığım için, ayağımı yorganıma göre uzatmayı öğrendim ben.

Eskisi gibi mutlu olduğumu söyleyemem elbet.

Ama bugünlerde buruk da olsa…

Eskiye özlem duyarak, “Nerede o eski mutlu günlerimiz” derken, eski günlerin hatırına buruk da olsa mutluluğu yaşıyorum.

Bize bugünleri yaşatanlara elbette teşekkür edemiyor, onları Allah’a havale ediyorum.

*

Şimdi siz karar verin. Bugünkü ortamda:

İster patron olun ister işçi…

İster öğrenci olun ister memur…

İster köylü olun ister çiftçi…

İsterse de ev kadını olun, hiç fark etmez.

Bu ülkede %3-5’in dışında mutlu olan var mıdır bilmiyorum.

Şimdi böyle bir durumda hadi gelin de mutlu olun bakalım.

*

Oysa biz Türk toplumu olarak, küçük şeylerle mutlu olabilen…

Yeri geldiğinde az ile yetinebilen de bir toplumuz…

Mesela bir yanımda yar, diğer yanımda evlatlar, torunlar olunca mutluyum ben işte.

Halden anlayacak birkaç komşu…

Senin içinin zehrini alacak bir can yoldaşın varsa…

Bir de sofrana karın doyuracak bir iki kap yemek konulmuşsa, daha ne diyeyim ki?

*

Bizi bu hallere düşürenleri Allah’a havale ettik zaten, onlar orada verecekler hesabını.

Bana küçük mutluluğum yeter.

*

“Peki içinde bulunduğumuz durum düzelir mi?” derseniz de…

“Düzelmez” diyemiyorum ki.

Ancak aynı malzemelerle yaptığınız deneyde her seferinde yanlış sonuç alıyorsanız, o malzemelerle bin kere de o deneyi yapsanız doğru bir sonuç çıkaramazsınız.

*

Ne yapacağız o zaman?

Malzeme değişecek.

Tabi anlayış da değişecek.

Çünkü bugün, bu anlayış -ne yaparsa yapsın, neyi denerse denesin- bu yükü taşıyamıyor.

*

“Çeyrek asırdır bu insanlar memleketi bu duruma getirdi” diyorum.

“Bu insanlar yoruldular, biraz dinlensinler istiyorum.” diyorum.

“Gelecek olanları bir görelim” diyorum.

“Kıt kanaat yaşamak istemiyorum.

Eskiden olduğu gibi:

Tiyatroya…

Sinemaya…

Pikniğe gitmek istiyorum.

Bugün bunların hiçbirini yapamıyorum.” diyorum.

*

“O kadar mı?” derseniz:

“Evet o kadar!” diyorum.