Gidip tuzluk gibi dizilecekler mi? AKP'nin davet ettiği gazetecilerin tam listesi. Keskin Kalemi yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nu açıklayacağı toplantıya, muhalif kimlikleri ile tanınan gazetecilerin davet edilmesi tartışma yarattı. Tartışmalar hız kesmeden sürerken Medyaradar'ın gizemli yazarı Keskin Kalem dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Keskin Kalem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği gazetecilerin isimlerini paylaşan Keskin Kalem, Çiğdem Toker haricinde listenin tamamının davete katılacağını söyledi.

Keskin Kalem'in aktardığına göre Cuma günkü etkinliğe davet edilen isimler şöyle:

-Nevşin Mengü

-Soner Yalçın

-Uğur Dündar

-İsmail Saymaz

-Doğan Şentürk

-Özlem Gürses

-Çağlar Cilara

-İsmail Küçükkaya

-Fatih Portakal

-Taha Akyol

-Deniz Zeyrek

-Gürkan Hacır

-Candaş Tolga Işık

-Çiğdem Toker

"Kulisleri biraz yokladım. Kimler gitmeyi düşünüyor? Kimler hayır diyecek?" ifadelerini kullanan Keskin Kalem, şöyle devam etti:

"Çiğdem Toker, listede, çakma muhalif olarak niteleyemeceğimiz tek isim.

Gerçek bir gazeteci. Kendinden beklendiği üzere, gitmeyeceğini açıkladı.

Gerekçesi, iktidarın meşruiyet kazanma çabası ve pragmatizm.

Mesela Fatih Portakal’sa ‘gazeteci kimliğiyle’ gideceğini açıkladı.

Şaşırmadım.

Nevşin Mengü’ye gelince… Sosyal medyada anket yaptı.

Sonra katılmak için binbir bahane üretti…

Yani beklenen oldu

Çiğdem Toker dışında davet edilen tüm gazetecilerin katılım sağlayacağını belirten Keskin Kalem, Toker’in kararından sonra çark edenlerin de olabileceğinin altını çizdi.

Katılım gerekçesi olarak, "Gazeteci her siyasiyi takip eder." bahanesinin öne sürüldüğünü belitten yazar, yazısına şöyle devam etti:

"Hele ki Nevşin Mengü şöyle demiş:

Oraya gidip kulis sızdırılabilir, AK Parti yönetiminde kim nereye gelecek diye…

Ne kadar komik değil mi?

İktidarın o kadar gazetesi TV’si varken, kulisleri size sızdıracaklar?

Ben şunu bilir, şunu söylerim:

Soru bile soramayacağınız etkinliğe gidip tuzluk gibi dizilmek…

Tarih hepinizi bununla hatırlayacak…"