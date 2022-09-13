O kafa ve T�rk sporu

AZ�Z okurlar�m T�rk sporunun makus talihine bir bak�n�z.

Yeni bir Spor Kul�pleri ve Federasyonlar yasas� ��kar�yorsunuz, lakin bu yasan�n "uyarlanmas� �al��malar�" maalesef Spor Toto'yu "kumar sayan" ve ihtisas sahibi olmayan "o kafaya" kal�yor. Oysa; "kumar m�d�r, de�il midir?" diye teredd�t edilen Spor Toto; rahmetli Spor Bakan� Fikret �nl� taraf�ndan sporun, sporcunun ve kul�plerin ciddi "finansman" kayna�� olarak planlanm��t�.

Peki y�netenler bunun fark�nda m�?

De�iller! Niye de�iller?

* ��nk� "O kafa" meselelerin b�t�n�ne vak�f de�il.

* ��nk� "O kafa" sporun sadece pop�laritesi ve magazinsel yan� ile me�gul.

* ��nk� "O kafa" sporu sadece "futboldan ibaret" sayarak futbolla me�gul oluyor ve trib�ne oynuyor. Zaten bu sebeple de arada s�rada futbolla ilgili bir iki c�mle ederek g�ndemde kalmaya �al��anlara "spor adam�" denmiyor.

Onun i�in T�rk sporunun entellekt�elleri de bu tip adamlar� "ciddiye alm�yor".

Oysa T�rk Sporu denince;

* D�nya Gen�ler Y�zme �ampiyonu olan Sanberk Yi�it Oktar'a �ng�r�len �d�l�n b�y�kler ile �ok "orant�s�z" (be�te biri) oldu�unu bilecek ve hakkaniyetli davranacaks�n�z.

* Mesela gen� olunmadan b�y�k olunamayaca��n� hesap edeceksiniz.

* Mesela uluslararas� takvimde yer alan b�y�k sportif organizasyonlara haz�rlan�rken, uluslararas� takvimde yer almayan, �oklu �zel turnuva say�lan �slam Oyunlar� adl� organizasyona 2. bir tak�m g�t�rmeyi planlayabileceksiniz.

* B�yle bir hamleye "neden?" diye kar�� ��kabilecek ba�nazlara da "sakatlanma riskini" i�aret ederek derbiler �ncesi oynanabilecek �zel ma�lara "gen�lerle ��k�lma" takti�ini hat�rlatabileceksiniz.

* Mesela uluslararas� organizasyonlara bilet paras� bile bulamayan federasyon kafilelerine �are arayacak, �nlem alacaks�n�z.

�imdi size soruyorum,

Var m� "O kafada" b�yle bir spor k�lt�r� ve birikimi?

Bizce yok! E�er olsayd�; �d�l y�netmeli�inde �ampiyon olan y�ld�z sporcunun k���kken gen� ya�ta yakalan�p, k�ymeti bilinerek b�y�kler kategorisinde de ba�ar�lar�na devam edece�ini d���nemeden, b�y�klerde �ampiyona 500 alt�n, gence ise be�te biri ile muamele edilmez ve gen� d�nya �ampiyonalar�m�z�n da �evkleri k�r�lmazd�.

Sonu�ta "O kafa itibardan tasarrufu" reddediyorsa, biz de T�rk Milleti'nin �ampiyonlar�ndan tasarrufu reddederiz.