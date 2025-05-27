O kanala 10 gün ekran karartma cezası verildi. Tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O kanala 10 gün ekran karartma cezası verildi. Tarihi belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. Cezanın tarihi belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. Sözcü TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran günü itibariyle karartma başlayacak.

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