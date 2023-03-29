﻿Profesör açıkladı: O kanser türüyle ilgili tehlikeli gelişme

DHA’nın haberine göre; Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, “Ancak son 30 yılda 50 yaş altında görülmesinde yüzde 20 üzerinde artış söz konusu oldu. 50 yaş üzerinde görülen kanser, Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerinde giderek azalma gösteriyor ancak 50 yaş altındakilerde de kanserlerde artış görülüyor” sözlerini kullandı.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, Dünya Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanser Farkındalık Ayı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Kalın bağırsak kanserinin hem kadında hem erkekte 3'üncü sıklıkta görülen kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kuzu, “Hastanedeki ölüm oranlarına bakılınca 2'nci sıklığa yükseliyor. 50 yaş altında kolorektal kanser görülmesine, 'genç yaşta kolorektal kanser' deniyor. Normalde kalın bağırsak kanseri 50 yaşından sonra yüzde 80-90 oranında görülür. Ancak son 30 yılda 50 yaş altında görülmesinde yüzde 20 üzerinde artış söz konusu oldu. 50 yaş üzerinde görülen kanser, Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerinde giderek azalma gösteriyor ancak 50 yaş altındakilerde de kanserlerde artış görülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre tüm yaşlarda kadında ve erkekte kalın bağırsak kanseri 3'üncü sıklıkta görülürken, 50 yaş altındaki sıralamada 2'nci sıraya yükseliyor” ifadelerini kullandı.

'ÖNLENEBİLİR, TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR KANSER'

Kalın bağırsak kanserinde ileri yaşta olmak, ailede kalın bağırsak kanseri veya polibi olması, Tip-2 şeker hastalığı ve iltihabi bağırsak hastalığı olmasının önlenemeyen risk faktörü arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Kuzu, fazla kilo almayarak, aşırı sigara, alkol, şeker tüketmeyerek ve yürüyüş yapılarak kanserin önlenebileceğini belirtti.

50 yaş altında kanser olanların yüzde 30'unda aile hikayesi olduğunu söyleyen Kuzu, “Buna göre tarama yaşı değişiyor. Ailede 90 yaşında biri kalın bağırsak kanseriyse tarama yaşı değişmiyor, 45. Ama ailede 40 yaşında bir kalın bağırsak kanseri varsa tarama yaşınız 30'a iniyor. 30 yaşında varsa 20'ye iniyor. Eğer ailede birden fazla bireyde varsa, o zaman genetik analiz yapıp belki tarama yaşının 15'e inmesi gerekiyor. Ailede diğer kanserler varsa tarama yaşı da ona göre iniyor” diye konuştu.

Ayrıca kalın bağırsak kanserinin önlenebilir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kuzu, “Kalın bağırsak kanseri dışında başka hiçbir kanser yok ki önlenebilsin. Meme kanseri, mide kanseri, tiroid kanseri, prostat kanseri erken tanınır ama kalın bağırsak kanseri tamamen iyi huylu poliplerden gelişir. Polibin çıkma yılı ile kanserin oluşma yılı en az 3-5 yıl olduğu için risk grubu altındaki bireyler tarama yaptırıp polipleri temizletebilir. Yapılan çalışmalar, bunun kalın bağırsak kanser gelişmesini yüzde 53 oranında azalttığını göstermiş. Tarama yaptıranlar ve yaptırmayanlar arasında böyle bir fark var. Bu erken evrede tamamen şifa ile tedavi edilebilir bir kanser. Kalın bağırsak kanseri, önlenebilir, tedavi edilebilir, atlatılabilir bir kanserdir” dedi.