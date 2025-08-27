"O kararlar uygulanırsa Selahattin Demirtaş ve Can Atalay serbest kalacak!" DEM Parti Eş Başkanı açıkladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da gerçekleştirdiği konuşmada Anayasa Mahkemesi(AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarının uygulanması halinde Can Atalay, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalacağını belirtti.

HATİMOĞULLARI'NDAN AYM KARARLARI ÇAĞRISI

DEM Parti İstanbul Taksim'de Demokratik Toplumun İnşasında Kadınlar adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadınlara yönelik düzenlenen etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları siyasi ve hasta tutuklulara dair açıklamalarda bulundu.

"BU KARARLAR UYGULANIRSA CAN ATALAY VE DEMİRTAŞ SERBEST KALACAK"

AYM ve AİHM'in verdiği kararlar hakkında açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Bu kararlar uygulanırsa Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Can atalay serbest kalacak" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN CEZAEVİNDE HİÇBİR HASTA TUTSAK KALMAMALI VE HEPSİ SERBEST BIRAKILMALI"

Hasta tutukluların durumu hakkında da konuşan Hatimoğulları,

"Şu an cezaevinde hiçbir hasta tutsak kalmamalı ve hepsi serbest bırakılmalı. Bununla beraber biliyorsunuz, infazı tamamlanmış olan tutsakların infazları yakılıyor ve cezaevinden çok geç çıkarılıyor ya da bazıları hala infazı uygulatıldığı için hala hapishanede. Bunun için de özel bir yasaya gerek yok. Burada sadece ülkeyi yöneten aklın karar vermesi lazım" dedi.