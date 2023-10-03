O kemiğinizi yaralamayın

Leğen kemiği yaralanmalarında doğru tedavi büyük önem taşıyor. İşte, nedeni...

KAYNAK: DHA
O kemiğinizi yaralamayın

Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, leğen kemiği yaralanmalarının doğru tedavi edilmediğinde kalıcı fonksiyon bozukluklarına neden olabildiğini belirtti.

Halk arasında leğen kemiği olarak bilinen pelvis yaralanması hakkında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin başarılı hekimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, önemli bilgilendirmede bulundu. Yaralanmanın boyutuna göre tedavi edildiğini ve kemiğin hayati iç organlarına çok yakın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, hayati kayıplara dahi neden olabileceğini ifade etti.

Kemik erimesi bulunan yaşlı hastalarda leğen kemiğinde kırılmaların meydana geldiğini belirten Dr. Kaçıra, “Pelvis kemiği halk arasında leğen kemiği olarak da adlandırılan kemik, tam kalça bölgesini oluşturuyor. Diğer ortopedik yaralanmalardan farklı olarak hayati iç organlarla çok yakın komşulukta bir kemik, o nedenle pelvis yaralanmaları oldukça ciddi yaralanmalardır. Genellikle trafik kazalarından ya da yüksekten düşme sonucunda gördüğümüz yaralanmalardır. Kemik erimesi olan yaşlı hastalarda da yetmezlik kırığı dediğimiz kemik erimesine bağlı pelvis kırıkları da görülebiliyor. Hayati organlarla çok iç içe olan pelvis, ciddi kanamalara ve bu kanamalara bağlı ciddi durumlara, hayat kayıplarına neden olabiliyor. Genç nüfusta ağır travmalardaki en çok ölüm sebeplerinden biri maalesef pelvis yaralanması. Acil servislerde çok hızlı müdahale edilmesi ve sonrasında da yaralanmalarının çok iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Yoksa yürüme ile ilgili kalıcı problemler ve idrar yolu sistemiyle, diğer sistemlerle çok yakın olduğu için kalıcı fonksiyon bozukluklarına neden olabiliyor. Pelvis yaralanmaları acil tedavi yöntemleri ve kalıcı tedavi yöntemleri olarak ikiye ayrılır. İyi teşhis edilip doğru tedavi edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

DHA

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