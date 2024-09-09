O kılıçlar kime çekildi anlatayım Erdoğan

AKP’li Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplilere diyor ki;

-"Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?”

Bak Erdoğan; Türk subayının ne zaman kılıç çektiğini ta 1927’de Atatürk şöyle anlatıyordu:

-“Bütün ordusu, üstün düşman ordusu karşısında mağlup ve kendiliğinden geri çekilirken, kılıcını çekip tek başına atını, düşman başkomutanının çadırına sürerek ölüm arayan Türk komutanları görülmüştür.”

O kılıçlar vatanı bölmek isteyen teröristlere ve onlarla iltisaklı siyasiler için çekildi.

O kılıçlar Ege’deki Türk adalarını işgal eden Yunanlılara çekildi.

O kılıçlar Atatürk ilke ve devrimlerine karşı çıkarak laik cumhuriyeti yıkmak isteyen vatan hainlerine çekildi.

O kılıçlar dosta güven düşmana korku salmak için çekildi.

O kılıçlar gözlerini kırpmadan şehit olmayı göze aldıkları için çekildi.

AKP’li Erdoğan, İmam Hatiplilere ilaveten diyor ki;

-“26 Ağustos'ta Sultan Alparslan ve ordusunun muhteşem zaferi olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü gururla idrak ettik.”

Malazgirt'le başlayan Anadolu'daki zaferlerin sonu olan 30 Ağustos zaferini yine coşkuyla kutladıklarını anlattı.

“Alparslan ve ordusu Malazgirt'te zaferi iman ile kazandılar. Mohaç'ta, Kosova'da, İstanbul'un surları önünde, Mercidabık'ta, İnebahtı'nda, Çanakkale'de, Sakarya'da ve daha nicesinde ordumuz imanıyla zafer kazandı.” dedi.

Soruyorum:

Konuşmanda Alparslan adı var da Mustafa Kemal Atatürk’ün adı neden hiç yok Erdoğan?

İmam Hatipliler toplantısında olduğu için mi Atatürk adını kullanmaktan imtina ettin Erdoğan?

AKP’li Erdoğan, İmam Hatiplilere diyor ki;

-“Ordunun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz…”

Soruyorum:

Mehmetçiğin başına çuval geçiren alçak Amerikalılara tepki göstermeyerek ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

Ergenekon, Balyoz, Casusluk davalarının savcısı olup, ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 26 ay esir tutulmasına neden izin verdin Erdoğan?

FETO’cuların yapılanmasına izin vererek ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

Kozmik odanın FETO’culara açılması için talimat vererek ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

15 Temmuz hain darbe girişimini engellemeyerek ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

Kuvvet Komutanlıklarını Genelkurmay Başkanlığı’ndan alarak Millî Savunma Bakanlığı’na bağlayarak ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

Asker hastanelerini kapatarak ordunun yıpratılmasına neden izin verdin Erdoğan?

Türk ordusunun 22 yıl boyunca tekrar tekrar yıpratılmasının sorumlusu sensin Erdoğan.

Mustafa Kemal’in askeri genç teğmenlerimize gelince.

Onlar bu vatanın tertemiz gençleri.

Onlar geleceğin komutanları.

Onlar vatanın bölünmez bütünlüğünün korkusuz cesur yürekleridir.

Kurtuluş ve kuruluşumuzun hamisi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini de sana hatırlatayım Erdoğan:

“1914: Ordunun görevi, vatanı çiğnemek isteyen düşmana karşı ayağa kalkmaktır.

1918: Komutanların en büyük cesareti, sorumluluktan korkmamalarıdır. Gerçekten sorumluluğun ağırlığını, ben kendi kişiliğimde denedim.

1926: Süngü, kuvvet, şeref ve saygınlığın savunamadığı sınırlar, başka hiçbir ilkeyle savunulamaz.

1930: Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddî, manevî özveriyi göze aldırmayan bir millet, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri teğmenlerimiz de ordumuz da gururumuzdur.

Dünyanın en güçlüsü, en onurlusu en kahramanı ve en muzafferi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu şerefli Türk ordusudur.

“Keşke Yunan kazansaydı” diyen haine iman edenler hariç;

-Her Türk insanı da her Türk Mehmetçiği de Mustafa Kemal’in askeridir.