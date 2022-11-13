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O kimyasala maruz kalan hamilelerin bebekleri ileride kısır oluyor

Danimarka'da yapılan bir çalışmada, hamileliğin erken döneminde PFAS içeren toksik kimyasallara maruz kalan kişinin doğacak çocuğunun kısır olmasına neden olduğu ortaya çıktı. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 00:29
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O kimyasala maruz kalan hamilelerin bebekleri ileride kısır oluyor
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Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sonucu sonsuz kimyasallar olarak isimlendirilen PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler) maddesinin insan vücudundaki hormonları ve hamilelik gelişimi ciddi anlamda etkilediğini ortaya koydu. Erkeğin gelecekteki “üreme kapasitesi”, büyük ölçüde testislerin hamileliğin ilk 3 ayında rahim içinde gelişmesiyle gerçekleştiği için bu kimyasallar sperm kalitesini de bozuyor.

PFAS NE DEMEK?
 

PFAS, tipik olarak binlerce ürünü suya, lekeye ve ısıya dayanıklı hale getirmek için kullanılan yaklaşık 12.000 kimyasaldan meydana gelen bir madde. “Sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılıyorlar. PFAS’ın, kanser, doğum kusurları, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve azalmış bağışıklık gibi ciddi sağlık problemleriyle ilgili olduğu çeşitli çalışmalarla keşfedildi.

865ERKEK İNCELENDİ


Yapılan araştırma, 1996 ve 2002 yılları arasında gebe olup da ilk üç aylık dönemlerinde kan örneği veren kadınlardan dünyaya gelen 865 genç Danimarkalı erkekte sperm özelliklerini ve üreme hormonları üzerinde inceleme yapıldı. Çalışmaya katılanlar, 15 PFAS bileşiği için annelerin kanını inceledi ve araştırmaya dahil edilecek kadar yüksek seviyelerde 7 tane buldu.

Araştırmanın sonucuna göre, söz konusu kimyasallara daha fazla maruz kalan kadınların çocuklarının sperm sayısı ve kalitesi oldukça düşük ölçüde çıktı. Araştırmacılar, bunun kısırlığa yol açabileceğini belirtti. Doçent. Dr. Sandra Sogaard Tottenborg, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çalışmalarımızın sonuçları dünyada belirsiz nedenlerle yükselen kısırlık bulmacasının önemli bir parçası. Ayrıca son derecede önemli; ne kadar çok bilirsek, o kadar çok önleyebiliriz.”

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