O lekeler canınızı sıkmasın

Güneş lekelerinden kurtulmanın en kolay yolunu öğrenmek ister misiniz? İşte yanıtı…

O lekeler canınızı sıkmasın

Kendimize ne kadar iyi bakarsak bakalım, kişisel olarak bakımlarımızı ne kadar yaparsak yapalım cildimizde bazen istenmeyen lekeler meydana gelebilir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde en çok rastlanılan rahatsızlıklardan birisi olan cilt lekeleri; özellikle yanak, alın ve çene bölgesinde görülürken yüzünüzde mat ve pürüzsüz olmayan bir görüntüye sebebiyet veriyor.

Güneş lekelerinden kurtulmanın yolu şöyle:

1 Bir çorba kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı yulaf unu, çeyrek limon suyu ve bir tatlı kaşığı elma suyunu karıştırıp cildinize sürün. 30 dakika kadar sonra hafifçe ovarak çıkarın. Ardından koruma faktörlü kreminizi sürün. Bu maskeyi haftada bir tekrarlayın.

1/2 demet maydonozu blenderdan geçirin. İçine 1/2 fincan yoğurt, 1/4 limon suyunu karıştırın. Yüz ve vücuttaki lekelere maske yapın ve 1 saat bekletin.

Yüzdeki lekelerin nedenleri nelerdir?

Enfeksiyonel hastalıklar

Yanlış kozmetik ve yanlış ilaç kullanımı

Yanlış estetik uygulamaları

Yaşlılık lekeler

Hormonal değişiklikler

Genetik

Sistemik hastalıklar

Güneş

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