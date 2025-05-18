O masraflar artık yük olmayacak: Yeni sistem için tarih belli oldu!

Türkiye’nin hızlı artan yaşlı nüfusu karşısında sosyal devlet anlayışıyla yeni bir adım daha atılıyor. Bakıma muhtaç bireylerin bakıma ihtiyaçlarını güvence altına almak için yaşlı bakım sigortası sistemi hayata geçirilecek.

İlk adımı ağustosta atılacak olan sistemin hedefi ise vatandaşların ilerleyen yaşlarda karşılaştıkları bakım ve sağlık sorunlarına çözüm sunabilmek.

BES MODELİ REFERANS OLDU

Sistemin işleyişi aslında bireysel emeklilik sistemine benzer bir şekilde yürüyor. Gönüllülük esası temel alınan sistemde hem çalışan vatandaşlar hem de emekliler prim ödeyerek yaşlı bakım sigortasına dahil olabiliyor. Yaşlı bakım sigortasına devlette katkı sağlayacak bu kapsamda prim ödeme süresinin en az on yıl olması bekleniyor. Alternatif Seçenekler arasında devletin %30 oranında prim katkısı sağlaması da ön plana çıkıyor.

Vatandaşlar istedikleri takdirde kendileri için değil anne babaları adına da sigorta yaptırabilecek. Bu kapsamda hayata geçirilecek olan sistemin aile içi bakım yükünü azaltması ve yaşlı bireylere daha kaliteli hizmete erişme imkanı sunması da bekleniyor.

Sistemle birlikte hemşire ve hasta bakıcı hizmeti fizik tedavi desteği huzurevi ve yaşlı bakım merkezi konaklaması, beslenme, kişisel hijyen giyinme gibi günlük yaşam destekleri Demas ya da Alzheimer gibi hastalıkların takibi medikal cihaz ve ekipman temini gibi bir çok konuda yaşı ilerlemiş olan vatandaşlara destek sağlanacak