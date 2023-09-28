O metali kullananlar dikkat

Arjirinin tedavisi mümkün mü? İşte halk arasında mavi cilt olarak da bilinen Arjiri ile ilgili az bilinenler...

O metali kullananlar dikkat

Halk arasında mavi ten hastalığı olarak bilinen “Arjiri” bir tür cilt rahatsızlığıdır. Bu hastalığa yakalanan kimselerin vücudu mavi veya mor bir renge bürünür. Ölümcül ya da tehlike arz eden bir rahatsızlık türü olmamasına karşın belirtileri gözle görülür bir biçimde kendisini göstermektedir. Bunun yanında kişinin sosyal yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir.

NASIL OLUŞUR?

Dekorasyon ve takı meraklısı olan kimselerde Arjiri'nin görülme ihtimali yüksektir. Bunun sebebi özellikle gümüşün içinde bulunan bazı maddelerin zamanla insan vücudunda toplanmasıdır. Bu durum güneşli ortamlarda uzun süre kaldığında kendisini göstermektedir. Öte yandan bu rahatsızlığın sağlığa bir zararı bulunmamaktadır.

Uzmanlar arjiri hastalığını “kozmetik bir problem” olarak görmektedir. Mavi deri hastalığı, ilk olarak 2008 yılında Paul Karason isimli bir kişide kendisini göstermiştir. Genelde fotoğrafçılık mesleği ile uğraşanların maruz kalacağı arjiri, gümüş bileşenlerden oluşan tıbbi ilaçların yan etkisi ile de ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalık vücudun çeşitli bölgelerinde oluşabilmekle birlikte iç organlarda da görülebilmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evde gümüş aksesuar fazla bulundurmamalı

Gümüş aksesuarlar düzenli olarak özel losyonlarla temizlenmeli (Eldiven yardımı ile yapılmalı)Gümüş takılar yatmadan önce çıkartılmalı

Gümüş takılar uzun süre kullanılmamalı

ARJİRİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ NELER

Arjiri hastalığının günümüzdeki tedavisi oldukça güçtür. Bu hastalığa karşı lazer yöntemi kullanılsa da %100 sonuç alınamamaktadır. Tedavisi imkansız olan vakalar ise çoğunluktadır.

NE YAPILMALI?

Mavi deri sendromuna yakalanmamak için kesinlikle gümüş elementinden uzak durulmalı.


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