O meyveler uyku getiriyor, ateş düşürüyor

Ateş düşüren ve uykusuzluğa sona erdiren meyveler hangileridir? İşte, yanıtı...

O meyveler uyku getiriyor, ateş düşürüyor

Editör: Naim Arıoğlu

Kavun, karpuz, çilek ve üzüm en çok tüketilen yaz meyveleri arasında yer alıyor. Peki, yaz meyveleri neye iyi geliyor? İşte yaz meyvelerinin bilmediğiniz faydaları...

ÜZÜM:
Kansızlığı giderir, yüksek tansiyonu önler, bebeklerin gelişimine faydalıdır, kalp atışını düzenler.

KAVUN:
Uykusuzluğa iyi gelir, cildi yeniler, romatizma şikâyetlerini azaltır, böbrek taşlarını dökmeye yardımcı olur.

KARPUZ:
Böbrekleri çalıştırır, idrar söktürür, soğuk algınlığına iyi gelir, vücuda zindelik verir, kansere karşı etkilidir, göze iyi gelir.

VİŞNE:
Vişne susuzluğu giderir, ateşi düşürür, uyku düzensizliğine iyi gelir, kanser hastalıklarını önler, bağışıklığı güçlendirir.

ÇİLEK:
Kolesterolü düşürür, kansere karşı kuruyucudur, ateşi düşürür, cildi nemlendirir ve güzelleştirir, erken yaşlanmayı önler.

ŞEFTALİ:
Ağız kokusunu giderir, bağırsak solucanlarını düşürür, ateşi düşürür, kalp krizi riskini azaltır.

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