Her 3 kadından birinde görülüyor, o mucize meyve önlüyor

Kızılcığın içeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyve olan kızılcık suyu idrar yolları enfeksiyonlarında ve diş sağlığının gerekliliği için oldukça büyük bir önem taşıyor

Düzenli tüketildiğinde enfeksiyonların kökünü kazımada oldukça etkili bir savaşçı. İşte kızılcığın faydaları:

- Oldukça yüksek oranda kalsiyum kaynağıdır. Bu sayede kemik erimesine engelleyerek kemiklerin gelişimini sağlar.

- Ayrıca vücutta bulunan yağların yakılması açısından etkili olur. Kilo vermek için kızılcık suyu içmek etkili bir yöntemdir.

- Diş sağlığı ve selülit sorununu gideren kızılcık, yanıkları ve döküntülerini daha hızlı bir şekilde iyileştirebilir.

- Sindirim sisteminde etkili olan kızılcık polifoneller sayesinde kolon kanseri dahil olmak üzere birçok tehdit edici hastalığa karşı koruma sağlar.

- Kızılcık suyunda bulunan Antiflamatuar özellikler sayesinde gut ve artrit hastalıklarının belirtilerinin azalmasına etken olur.

- Yüksek bir besin değerine sahip olan kızılcık Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıkların önlenmesinde de oldukça önemlidir.

- İçinde bulunan kimyasallar sayesinde yaşlanma etkilerini azaltır.

- Ayrıca meme kanseri hücrelerinin yıkımı uğramasını sağlar.

- Kızılcık suyunda bulunan bileşenler ve faydaları asitler böbrek taşlarının parçalanmasını sağlayarak böbrek taşı oluşumunu önler.

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONUNUN ÖNÜNÜ KESİYOR



E-Coli bakterisinin idrar yollarından dışarı atılmasını sağlayan kızılcık suyu içerdiği mineraller sayesinde yüksek antioksidan özelliği ile ön plana çıkarır. Ayrıca antiflamatuar, antimikrobiyal, antikanserojen özellikleri olan kızılcık suyu idrarı asidik hale getirerek bakterilerin mesane duvarında yapışmasını önlenmesinde yardımcı oluyor. Virüslere karşı vücudun koruyuculuğu görevini üstleniyor.

SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONUNA ÇARE

Kızılcık suyu özellikle çocuklar ve yetişkinlerin burun ve boğazda oluşan bakteri türlerinin oluşmasını engellediği araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Öksürük, grip, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı birçok sağlık sorunlarını da önlemeye yardımcı olur.

KANSER ÇARE Mİ?

Kansere neden olan tümörlerin oluşmasını engelleyerek oluşan tümörlerinde büyümesini engelliyor. Kızılcık düzenli olarak tüketildiği zaman yumurtalık kanseri için kemoterapi ilaçlarının dan daha etkili

MİDE KANSERİNİ ÖNLÜYOR



Ayrıca mide ülseri için de etkili olan helikobakter pylori bakterisinin yok etme özelliğini sağlayan kızılcık suyu; bu sayede midenin mukus tabakasına zarar verecek etkiyi önlemede ve koruyucu bir etken oluşturmada fayda sağlıyor.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde yaşanması olası birçok cinsel problemin önüne geçtiği biliniyor.

KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Özellikle iyi kolesterolün düzeyini artıran ve kandaki kötü kolesterol düzeyini düşüren kızılcık suyu kalp ve damar hastalıkları riskinin de azalmasına yol açıyor.

BÖBREK TAŞLARINA İYİ GELİYOR

Böbrek taşının üretiminde yardımcı olan özel bir enzim türü salgılayan bir bakteri bulunmaktadır. Bu bakterileri idrarı asidik yaparak durdurabiliriz ve bunun için kızılcık suyu en iyisi…

ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

Araştırmalar sonucunda kızılcığın şeker hastalarının şikayetlerini azalttığı bulgularına erişilmiş. Ancak şeker hastalığına sahip kişilerin kızılcıktan elde edilen ürünleri tüketirken ilave rafine şeker içermemesine dikkat etmeleri kesinlikle gerekiyor.

HAMİLELİKTE KIZILCIK TÜKETİLİR Mİ?

Hamilelik döneminde kızılcık tüketilmesinin hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Melatonin içeriği ile gebelikte yaşanabilecek uyku sorunlarının da çözümü olur.