Kurtuluş ve kuruluşumuzun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;

“İki Mustafa Kemal vardır:

Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal…

İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; O, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.

Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.

O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.

Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

Büyük Türk Milletine net bir tanım, net bir görev veriyor ölümsüz liderimiz.

Peki, hepimiz Mustafa Kemal miyiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5’i teğmen 8 askeri personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul 16 Ocak saat 14.00'te toplanacak.

Atatürk’ün, “O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz” sözü havada mı kalacak?

16 Ocak öncesi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykıran teğmenler yalnız mı bırakılacak?

Türkiye Barolar Birliği, Barolar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya meslek örgütleri, eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski hakim ve savcılar, emekli subay ve astsubaylar, siyasi partiler, emekli büyükelçiler, emekli valiler, emekli belediye başkanları, emekli emniyet müdürleri, muhtarlar, TESK ve TOBB neredesiniz?

Mustafa Kemal’in askerleri olan teğmenlerimizi neden yalnız bırakıyorsunuz?

Neden korkuyorsunuz neden tepki göstermiyorsunuz neden tavır almıyorsunuz?

Sadece 10 Kasımlarda ve resmi bayramlarda, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye mesaj yayınlamanız, açıklama yapmanız yeter mi?

Maçlarda, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diye İzmir marşı söylemeniz yeter mi?

Yetmez, asla yetmez.

Cumhuriyet düşmanları bilsinler ki her Türk askeri Mustafa Kemal’in askeridir.

Şerefli Türk Silahlı kuvvetlerinin üniforması giyenler onurumuzdur .

O halde 16 Ocak gününe kadar kalkın ayağa, çıkın meydanlara ve tüm benliğinizle haykırın;

Teğmenlerimiz onurumuzdur, suçsuzdur.

Mustafa Kemal’in askerleri yalnız değildir.

Hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

Şerefli Türk askerlerine Ergenekon balyoz ve casusluk gibi kumpasları FETO ile birlikte kuran AKP iktidarı suçlu değil de Mustafa Kemal’in askerleri olan teğmenler mi suçlu?

Kozmik odayı FETÖ’cülere açan Erdoğan suçlu değil de Mustafa Kemal’in askerleri olan teğmenler mi suçlu?

Türkiye’yi 15 Temmuz kahpe darbe girişimine maruz bırakan AK Parti iktidarı suçlu değil de Mustafa Kemal’in askerleri olan teğmenler mi suçlu?

Emekli subay meslektaşlarını teğmenlere destek için davet eden CHP’li Yankı Bağcıoğlu suçlu da teğmenleri hedef gösteren yandaş medya ve siyasetçiler suçsuz mu?

Susmayın, sustukça sıra size gelecek…

Gün Mustafa Kemal’in devrimlerine sahip çıkma günüdür

Gün “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye yürekten haykıran teğmenlerimize sahip çıkma günüdür.