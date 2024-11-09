O NAS geri gelecek!

"BENİM yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek.

Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu.”

Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

Daha yeni açıklama sıcağı sıcağına…

Yani 2 yıl öncesinin değil.

Bu konuşmadan ne anlıyorsunuz?

Erdoğan’ın tahammülü azalmış…

Erdoğan oyları düştükçe bunun faturasını faize kesiyor.

Erdoğan ve çevresinin mantığı şu:

Faizler yüzde 10’un altına düştüğünde enflasyon vardı ama herkes mutluydu.

Yani AKP’nin oyları yüksekti.

O hâlde AKP’nin yeniden yükselmesi için NAS dönemine yani düşük faiz politikasına dönmek gerek.

Peki bu mümkün mü?

Elbette mümkün.

5 dakikalık iş.

Şimşek yine görevinde kalır ama Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına damat Albayrak getirilir.

Merkez Bankası Başkanı kovulmaz ve görevden affedilmez ama baskıyla faiz düşürülür.

Sonrası?

Kimin umurunda ki?

Önemli olan AKP’nin iktidarının devamı ve Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi.

Türkiye yeni bir NAS politikasını kaldırır mı?

Kaldırıp kaldırmaması kimin umurunda?

Dedim ya önemli olan AKP ve Erdoğan’ın yeniden seçilmesi.

İşte yukardaki Erdoğan’ın konuşması da onu gösteriyor.

NAS ve seçim bir arada geliyor.

Yani önümüz kış haberiniz olsun…