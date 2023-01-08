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İcardi Fenerbahçe derbisinde müthiş gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Son golü atan İcardi'nin şık golü izleyenleri mest etti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:37
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O nasıl gol öyle. İcardi Fenerbahçe'yi boş geçmedi

İcardi Fenerbahçe derbisinde müthiş gol attı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, haftayı 39 puanla lider kapattı. 

İCARDİ GÖZLERİN PASINI SİLDİ

90+10'da bulduğu golle farkı 3'e çıkaran Galatasaray'ın golünü atan Arjantinli yıldız Mauro İcardi, attığı gol ile maçı izleyenlerin gözünün pasını sildi. Fenerbahçe yarı alanında sağ kanatta topla buluşan Serdar Aziz'in hatalı pasında topu kapan İcardi'nin sol çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarpıp ağlara girdi ve farkı üçe çıkaran golü attı.

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