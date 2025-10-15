Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin önüne geçilemiyor. İstanbul Bahçelievler'de 41 yaşındaki Güler Kaderli, geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi Lütfü Cihangir Ş.'ye ait daireden iddiaya göre düşerek hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şüpheli ölümle ilgili soruşturma çerçevesinde ifade veren Lütfü Cihangir Ş. genç kadınla tartışma yaşanmadığını, Kaderli'nin kendini pencereden attığını öne sürdü.

Komşu Ahmet E., İse verdiği ifadede çiftin sık sık kavga ettiğini ve şüphelinin polisleri görünce "İntihar etti" diye bağırdığını söyledi.

SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Savcılık, genç kadının intihar etmesi için neden bulunmadığını değerlendirerek Lütfü Cihangir Ş.'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan Kadın cinayetleri 'Balkondan düştü' veya 'atlayarak intihar etti' iddialarıyla ispatlanması en zor olaylar arasındaki yerini koruyor. kadincinayetlerinidurduracagiz platformlarının verilerine göre Eylül ayında 20 kadın öldürüldü, 22 kadının ölümü şüpheli bulundu. Vatandaşlar sık sık yetkililere şüpheli ve katillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı' cezalar verilmesini isteyerek yetkililere sesleniyor.