﻿O ölümcül hastalık yine hortladı

İngiltere'de 19. yüzyılda görülen ve çocuk ölümlerine yol açan bir hastalık yeniden hortladı. Uzmanlar, özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen, ancak yetişkinlerde de görülebilen kızıl hastalığının anormal düzeyde seyrettiğini belirtti.

BULANTI VE KUSMAYA DİKKAT



Kızıl bakteriyel bir enfeksiyon hastalığı. Genellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesindeki kırmızı lekelerle kendini belli ediyor.

Ateş, halsizlik, boğazda ağrı, karın ağrısı, bulantı ve kusma ve boyun tutulması gibi semptomların görüldüğü hastalık, zamanında tedavi edilmezse ölüme ve başka hastalıklara neden oluyor.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR



Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), halka kızıl hastalığına dikkat etme çağrısı yaptı. Özellikle çocuklu aileleri uyaran uzmanlar, vaka sayısının normalin çok üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Vaka sayısının hızla yükselmesinde, muhtemelen Covid kurallarının kaldırılmasının da etkili olduğu vurgulandı.

Uzmanlar belirtilerin benzer olması nedeniyle hastalığın Covid'le karıştırılabileceğini, yine de derideki kızarıklıklarla hastalığın fark edilebileceğini açıkladı.

Uzman Doktor Chun Tang, "Bu hastalık İngiltere'de nadir görülüyordu ama son yıllarda çok arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık" diye uyarıda bulundu.

Hastalık genelde kısa sürede, yani bir iki günde belirti göstermeye başlıyor. Özellikle dildeki kızarıklık hastalığın en ayırt edici belirtisi olarak öne çıkıyor.

Kızıl hastalığının öksürme ve yakın temas, ortak alan kullanımı ve kıyafet yoluyla geçebildiğine dikkat çeken doktorlar, belirtilerin görülmesi halinde çocukların okula gönderilmemesini ve karantinaya alınmasını öneriliyor.