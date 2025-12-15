Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Lider Haber TV'de "Soruyoruz" programında önemli açıklamalarda bulundu.

"OTURUP KONUŞMAMIZ LAZIM"

Futbol takımı tutar gibi "Bunla olurum, bunla olmam" demeyeceklerini ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İlke, prensip ortada. Önce ahlak ve maneviyat, üretime dair kalkınma, şahsiyetli bir dış politika... Bunun alt başlıklarını konuşacağız. Nasıl 74'te konuştuk, nasıl ki 77'de konuştuk, 97'de konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli hükümetlerini ortaya koyduk. Konuşmamız lazım. Yine konuşuruz. Bu kesinlikle olur, bu kesinlikle olmaz demiyoruz" sözlerini sarf ederek Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı.

'ERDOĞAN İLE UZUN BİR GÖRÜŞME YAPTIK'

Şartların oluşması durumunda Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılabileceğini ifade eden Arıkan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptık. Türkiye'deki gelişmeler ve Gazze merkezli bir görüşmeydi" dedi.

TEKLİF GELDİ Mİ?

Gazeteci Neşe Berber'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmede ittifak teklifinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise Arıkan "Hayır böyle bir şey olmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı" cevabını verdi.