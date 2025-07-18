O partinin ismi ve logosu değişiyor! Ankara kulisleri çalkalanıyor

Devlet Bahçeli'nin yaptığı, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun PKK'nın lağvedildiğini haykırsın" sözlerinin ardından yeni bir sürece girildi. Bebek katili Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparken, kanlı örgüt silah bıraktığını açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerde DEM Parti, İmralı ve siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yaşanan olaylar, DEM Parti içinde de önemli bir değişim süreci yaşamasına da neden oldu. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, ekim ayında gerçekleşmesi düşünülen olağan kongrede hem örgüt yapısında hem de parti kimliğinde radikal değişiklikler gündeme olabilir.

NTV'de yer alan habere göre, parti yönetimi, silahların tamamen devre dışı bırakılması ve siyaset zeminine daha fazla alan açılmasıyla beraber, yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu nedenle, daha geniş bir toplumsal tabana hitap edecek yeni bir yapı için hazırlık yapılıyor.

YENİ İSİM VE LOGO DEĞİŞECEK İDDİASI

Kulislerde konuşulan bilgilere göre DEM Parti, sadece iç yapılanmayı değil, parti ismi ve logosunu da değiştirmeyi düşünüyor. Parti içinde gerçekleştirilen görüşmelerde "Yeni bir dönemse, her şey tartışılabilir. Neden yeni bir isim de olmasın?" görüşü ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, öne çıkan isim önerilerinden biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi. Parti kaynakları, bu isimle ilgili olarak "Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz" diyerek olumlu sinyaller verdi.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ ARTABİLİR

Parti yönetimi, önümüzdeki dönemde İmralı ile gerçekleştirilen görüşmelerin de artmasını bekliyor. Edinilen bilgilere göre, İmralı heyeti siyasi parti turlarından sonra adaya bir ziyaret gerçekleştirecek. Öte yandan temmuz ayı bitmeden DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de adaya gitmesi talep ediliyor. Bu ziyaretin ana gündeminin ise kongre süreci ve yapılacak yapısal değişiklikler olacağı belirtiliyor.

DEMOKRATİK AÇILIM VE SİYASİ NORMALLEŞME

DEM Parti'nin hedefi; bölgesel aidiyetin ötesine geçen, Türkiye genelinde demokratikleşme talebine öncülük eden bir siyasi yapılanma kurmak. Parti kaynakları, bu dönüşümün hem örgüt içi yapıyı hem de kamuoyundaki algıyı değiştirmeye yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade ediyor.