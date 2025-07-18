O platform kârını çifte katladı! Dikkatleri üzerine çekti

Netflix bir dijital dizi ve film platformu olarak biliniyor olsa da DVD satışı ve posta yoluyla kiralama hizmeti vermek üzere 29 Ağustos 1997 tarihinde kuruldu. 2007 yılında internetle birleşen bu fikir, Netflix'e dünya çapında bir ün kazandırdı. 2016 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlayan şirket Türkiye'deki kullanıcı kitlesini daimi olarak abone sistemine dahil etmek için Türk oyuncuların yer aldığı Türk yapımı mistik hikayeler yayınlamaya başladı.



Şirketin 2025 yılının nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %15,9 artış yaşayarak 11,1 milyar dolara kadar yükseldi. Şirketin 2024’ün ikinci çeyreğindeki geliri 9,6 milyar dolardı.

Öte yandan gelirde görülen bu hızlı yükselişte abonelik ücretlerindeki zamlar, reklam destekli yeni paketler ve üye sayısındaki büyüme de etkin rol oynadı.

KÂR YÜZDE 45 ARTTI

Netflix’in net kârı da güçlü bir artış gösterdi. 2024’ün ikinci çeyreğinde 2,1 milyar dolar olan net kâr, bu yılın aynı döneminde yaklaşık %45 artışla 3,1 milyar dolara ulaştı.

Hisse başına kâr ise 4,88 dolardan 7,19 dolara çıkarak yatırımcılara önemli bir getiri sundu.

