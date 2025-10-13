NOW Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünü üstlendi uzun süredir ekranlarda devam eden Orta Sayfa programı yeni yayın döneminde ekranlarda görülmemişti.

Şentürk izleyicilerin yorumlarının ve beklentilerinin olduğu günlerde açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şentürk, NOW TV'nin bir klasiği halini alan 'Orta Sayfa' programının geri döndüğünü haber verdi.

Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek gibi deneyimli gazetecilerin yer aldığı tartışma programı her hafta ekranda olmaya devam edecek.



Özel haberler, kulis bilgileri ile gündemin değerlendirildiği programın duyurusunu Şentürk, "Aynı ekip,aynı heyecanla beşinci sezonumuza başlıyoruz..Orta Sayfa çok yakında

Sürprizimizle:)" diyerek duyurdu.