O şehirde bunu yapan yandı! Binlerce lira ceza ödeyecek

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çevre temizliği konusunda başlatılan denetimlerde cadde, sokak ve meydanlarda sigara izmariti, ambalaj, kağıt ve benzeri çöp atanlara karşı cezai işlem uygulanacak.

3 BİN LİRA CEZASI VAR

Ekipler çevreyi kirleten vatandaşlara ilk etapta sözlü uyarıda bulunacak ikinci ihlal durumunda ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 953 TL idari para cezası uygulayacak.

"ŞEHRİ KİRLETENLERİ AFFEDEMEYİZ"

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada; uygulamanın amacının caydırıcılık sağlamak ve toplumda çevre hassasiyetini artırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Biz ceza yazmak istemiyoruz ama şehrimizi kirletenleri de affedemeyiz. Temiz bir Niğde hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

Zabıta ekiplerinin özellikle yoğun olarak kullanılan cadde, sokak ve meydanlarda çöp atanlara karşı denetimlerini sıklaştıracağı bildirildi.