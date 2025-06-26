O şehirde evler 6 günde boşaldı 2 kilo pirzola fiyatına kiralık ev. Darısı tüm şehirlerin başına

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kilis'te Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin, özellikle karne döneminden sonra hız kazanması, kira fiyatlarının dibe vurmasına neden oldu. Sobalı evlerin fiyatı 2 kilo pirzoladan bile ucuza kiralanıyor. Vatandaşlar "Kiralık ev çok kiralayan yok" dediler.

Kilis'te geçtiğimiz yıl 15 bin lira seviyelerine kadar çıkan kiralık daire fiyatları, bu yıl 7 bin lira bandına kadar geriledi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin, özellikle karne döneminden sonra hız kazanması, kira fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

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Kavuşturan Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor" dedi.

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Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

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Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

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Kiraların normal seviyeye geldiğini söyleyen bir vatandaş "Sadece ev değil, yiyecek içecek de ucuzlayacak. Talep gören mal pahalanır. Suriyeliler gittikten sonra marketlerin de cirosu düşecek. Toplu ulaşımda yolculuk yapmak rahatlayacak. Okullarda tıka basa öğrenci doldurulan sınıflar da normale dönecek. En önemlisi Türkler azınlık olmaktan kurtulacağız" yorumunu yaptı.

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