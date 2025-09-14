O şehirde yurda başvuran hiçbir öğrenci açıkta kalmadı

Denizli'de eğitimlerine devam edecek öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklayacaklar için hafta sonu kayıt heyecanı yaşanıyor. İldeki 11 öğrenci yurdunda 12 bin 334 yatak kapasitesiyle hizmet verileceği, yurtlara başvuru yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı belirtildi.

2025-2026 yükseköğrenim eğitim ve öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli'de bulunan yurtlarda konaklayacak öğrenciler, aileleriyle birlikte hafta sonu yurtlara gelerek kayıtlarını yaptırıyor. Yurt yetkilileri tarafından öğrencilerin kalacağı yurtlar ile verilecek hizmetler öğrencilere tanıtılıyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrencilere yönelik karşılama standlarından kayıt masalarına ve odalarına yerleşene kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının ilgisi ve ikramlarıyla karşılaşan öğrenciler ve veliler, gösterilen ilgiden memnun kaldı.

Öğrencilerini yurtlara yerleştiren aileler, gün boyunca çocuklarıyla yurt bahçesinde ve sosyal tesislerde zaman geçirdi. Heyecan, gurur ve üzüntü gibi duyguların birarada yaşandığı anların ardından öğrencilerini yurtlara yerleştiren aileler memleketlerine dönüyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurt hizmetleri anlamında 7/24 öğrencilerin yanlarında olacaklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, "Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda sadece barınma değil, sosyal, kültürel ve sportif anlamda da güçlü bir altyapı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, akademik hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişecek gençlerimizin ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz" dedi.