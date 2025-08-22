“O sene bu sene!” diyen mor-beyazlılar, ikinci etap kampını tamamladı

ORDU / ALİ YAZAN

52 Orduspor Futbol Kulübü, 2025–2026 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci etap kampını Bolu’da başarıyla tamamladı. Kamp boyunca hem fiziksel dayanıklılığa hem de oyun içi organizasyonlara ağırlık veren mor-beyazlı ekip, tempolu bir hazırlık süreci geçirdi.

Hazırlık Maçlarında Karma Sonuçlar

Kamp süresince üç hazırlık maçı oynayan 52 Orduspor, şu sonuçları aldı:

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı,

Bursa Yıldırımspor’a 3-2 mağlup oldu,

İstanbul İnkılap Spor’u ise 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek moral depoladı.

Bu karşılaşmalarla birlikte takım, teknik ekip tarafından detaylı olarak değerlendirildi ve sezon öncesi son eksiklikler belirlendi.

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ! TARAFTAR TRİBÜNDE OLMASA DA YÜREKTE

Yeni sezonun ilk karşılaşması, 7 Eylül'de Karabük İdmanyurdu ile oynanacak. Ancak 52 Orduspor bu mücadelede, geçen sezon play-off müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı ceza sonucu seyircisiz sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ne yazık ki geçtiğimiz sezon play-off müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle aldığımız seyircisiz maç oynama cezası nedeniyle ilk karşılaşmamızı taraftarlarımızdan yoksun oynayacağız. Ancak biz inanıyoruz ki, Ordulu futbolseverlerin desteği tribünlerde olmasa da yüreklerinde bizimle olacak.”

TESİSLERDE TOPLANILIYOR, GÖZLER KARABÜK MAÇINDA

Takım, sezonun ilk resmi maçı öncesinde 25 Ağustos'ta tesislerde toplanarak Karabük İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Mor-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamayı ve taraftarı tribünde olmasa da ekran başında sevindirmeyi hedefliyor.

KOMBİNE SATIŞLARI SÜRÜYOR: DESTEK HER KOŞULDA

Kulüp ayrıca, 2025–2026 sezonu için kombine bilet satışlarının devam ettiğini duyurdu. Tüm Orduspor taraftarına çağrıda bulunularak, “Büyük Orduspor taraftarını, kombinelerini alarak takımımıza her koşulda destek olmaya davet ediyoruz” denildi.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 52 Orduspor, taraftarının da gücüyle bu sezonu unutulmaz kılmak istiyor.