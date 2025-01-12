O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: 2. Sayfa
O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri belli oldu!

O Ses Türkiye 2025 için geri sayım başladı. 25 Ocak akşamı ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri belli oldu. Dördüncü jüri ilk kez jüri koltuğuna oturacak.

25 Ocak akşamı ekranlara dönecek olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturacak isimler kesinleşti.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda dördüncü jüri de belli oldu.

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İLK KEZ JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURACAK

2. Sayfa'nın haberine göre; O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin olacak. Bunun üzerine "Melike Şahin kimdir?" merak edildi.

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MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2012'de mezun olan Melike Şahin, 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Sonrasında solo kariyerine başlayan "Diva Bebe" lakaplı Şahin, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu, Canın Beni Çekti gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında uzun yıllardır aşk yaşadığı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi.

Öte yandan O Ses Türkiye, son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.

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