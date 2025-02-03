O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi

O Ses Türkiye 2025 için merakla beklenen tarih belli oldu. Sevilen yarışma O Ses Türkiye için geri sayım başladı.

Murat Ceylan, Survivor'da O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihini açıkladı.

4 JÜRİ ÜYESİ BELLİ OLMUŞTU

'O Ses Türkiye 2025'te hangi ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturacağı büyük merak konusu olmuştu. TV8'de izleyici ile yakın zamanda buluşmaya hazırlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.

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O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye 2025'in çekimlerinin başladığını duyurmuştu ancak ne zaman ekranlara geleceğini söylememişti.

O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Çok izlenen yarışma programı 'O Ses Türkiye 2025' 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

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