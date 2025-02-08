O Ses Türkiye ekrana geri döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O Ses Türkiye ekrana geri döndü

O Ses Türkiye 2025, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Uzun süre ekranlardan uzak kalan yarışma ilk bölümü ile yayınlanacak.

O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de izleyicilerle buluştu.

Ekranlara uzun bir aradan sonra geri dönen yarışma, bu yıl da önemli sesleri keşfedecek. Hadise, Melike Şahin, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz jüri koltuğunda oturuyor.

Programın ilk etabında, katılımcıların performansları, jüri üyelerini döndürmeye çalışacak ve bu heyecan dolu anlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Programın başında Beyazıt Öztürk 'bu yıl iyi bir haberimiz var' diyerek Acun Ilıcalı'nın bu yıl O Ses Türkiye'de sunucu olarak yer almayacağını duyurdu.

Son Haberler
RTÜK'ten haber bültenlerine uyarı! Ana haber sunucuları da mercek altında
RTÜK'ten haber bültenlerine uyarı! Ana haber sunucuları da mercek altında
Lider Kocaelispor Amedspor'u Markao ile geçti
Lider Kocaelispor Amedspor'u Markao ile geçti
Kocaeli'de kar engeli tanımayan altın günü gündem oldu
Kocaeli'de kar engeli tanımayan altın günü gündem oldu
Düğün konvoyunda feci kaza
Düğün konvoyunda feci kaza
Galatasaray parkede galip
Galatasaray parkede galip