O Ses Türkiye ekrana geri döndü

O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de izleyicilerle buluştu.

Ekranlara uzun bir aradan sonra geri dönen yarışma, bu yıl da önemli sesleri keşfedecek. Hadise, Melike Şahin, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz jüri koltuğunda oturuyor.

Programın ilk etabında, katılımcıların performansları, jüri üyelerini döndürmeye çalışacak ve bu heyecan dolu anlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Programın başında Beyazıt Öztürk 'bu yıl iyi bir haberimiz var' diyerek Acun Ilıcalı'nın bu yıl O Ses Türkiye'de sunucu olarak yer almayacağını duyurdu.