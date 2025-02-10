‘O Ses Türkiye’, sezona nasıl başladı?

TV8’in uzun süredir merakla beklenen sevilen yarışması ‘O Ses Türkiye’nin yeni sezonu başladı. Sunuculuğunu Saadet Özsırkıntı’nın üstlendiği program, reytinglere güzel bir sonuçla giriş yaptı.

Gelecek için umut veren ‘O Ses Türkiye’, yeni sezon ilk bölümünde Total’de aldığı 4.43 reytingle 3., AB’de aldığı 5.22 reytingle 1. ve ABC1’de aldığı 5.31 reytingle 2. sırada yer aldı. Jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in oturduğu program, beklentinin ötesinde bir iş çıkardı. Hadise, Beyaz ve Gökhan Özoğuz, önceki sezonlarda kadroda yer alan isimler ve tecrübeleri her hallerinden belli oluyor. İyi yarışmacıları kendi ekibine almak için kıyasıya bir mücadele veriyorlar. Ancak ‘O Ses Türkiye’nin bu dönem jüri kadrosuna dâhil olan Melike Şahin, enerjisi, neşesi, ekibe uyumu ve güzel sesleri takımına alabilmek için verdiği çabasıyla iddiasını ortaya koydu.

Ne dersiniz? Melike Şahin, ilk sezonunda ‘O Ses Türkiye’ şampiyonluğunu kazanır mı?

Müziğin devlerini buluşturan albüm

Müzik dünyasının en güçlü söz yazarlarından Seda Akay, kariyerinin en iddialı projesi ‘Söz ve Seda Akay Vol. 1’ albümünü Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Albüm için Hakan Altun, Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Serdar Ortaç, Büşra Pekin, Ferhat Göçer, Cenk Eren, Yeşim Salkım, Özge Özder ve Sinan Güleryüz bir araya gelmiş. Dikkatli ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak en beğenilen şarkıların yer aldığı albüm, müzikal çeşitliliği, prodüksiyon kalitesi ve ustaca yorumlanmış eserleriyle yalnızca bir müzik şöleni sunmakla kalmıyor, müzikseverlerin arşivlerine ekleyeceği bir sanat eseri özelliği de taşıyor.

10 şarkıdan oluşan albümdeki eserlerin her biri birbirinden şahane. Keyifle dinledim.

‘Kaynat Bakalım’ için geri sayım

Sahne, tiyatro ve televizyonun en sevilen kadınları Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösteride bir araya geliyor.

Yapımını BKM’nin üstlendiği eğlenceli şovda bol muhabbet, birbirinden özel şarkılar ve danslarla birlikte kahkahalar eksik olmayacak. Kendi anılarıyla birlikte günümüz ilişkilerini mizahi bir dille seyircilere anlatacak olan 3 ikonik kadın, neşe dolu bir gösteriye imza atacak. Nükhet Duru’nun, Nilgün Belgün’ün ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaşacakları şovda; kahkaha dolu anılar, tatlı atışmalar, şarkılar ve çok daha fazlası sahnede olacak.

‘Kaynat Bakalım’, ilk kez 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da izleyici karşısına çıkacak.