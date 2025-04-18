O Ses Türkiye yayından kaldırıldı mı? Açıklama geldi

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, son iki haftadır ekranlara gelmeyince programın akıbeti merak konusu oldu. Yerine Survivor: All Star - Gönüllüler’in yayınlanması ve yayın akışında yer almaması, sosyal medyada “O Ses Türkiye yayından kaldırıldı” iddialarını beraberinde getirdi.

Bu iddiaların arka planında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada başlatılan boykot çağrıları yer aldı.

Boykot çağrılarına programın bazı jüri üyelerinin de destek verdiği iddiası, O Ses Türkiye’nin yayınlanmamasının siyasi bir tavırla ilişkili olduğu yönündeki yorumları güçlendirdi.

Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacak.